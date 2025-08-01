Ученые рассказали о влиянии медленных волн во сне на память

Медленные электрические колебания в мозге во время глубокого сна делают новую кору более восприимчивой к запоминанию информации.«Мы уже много лет знаем, что эти колебания напряжения способствуют формированию памяти», — отметил руководитель Института нейрофизиологии в Charit? профессор Йорг Гейгер.Согласно данным исследования, в фазе глубокого сна мозг переносит полученную днем информацию из гиппокампа — зоны кратковременного хранения — в неокортекс, где закрепляется долговременная память. Именно в эти моменты в коре наблюдаются медленные волны, и ранее было неясно, как именно они влияют на этот процесс.В новом эксперименте специалисты впервые использовали живую ткань человеческого мозга, полученную во время операций у 45 пациентов. Она находилась вне тела пациента не более двух суток и сохранялась в питательной среде.С помощью так называемой многопатчевой техники — метода, при котором одновременно фиксируются сигналы от множества нейронов, — исследователи воспроизвели характерные для глубокого сна колебания. Оказалось, что сила синаптической связи между клетками мозга резко возрастает в короткий промежуток времени сразу после подъема напряжения.Отмечается, что именно в этот момент кора становится особо восприимчивой к внешним и внутренним сигналам.«Синапсы работают наиболее эффективно сразу после повышения напряжения от низкого до высокого. В течение этого короткого временного окна кору можно считать помещенной в состояние повышенной готовности».По мнению ученых, такая закономерность объясняет, почему стимуляция медленноволнового сна может улучшать память. Эти данные могут быть полезны для создания новых терапевтических методик, особенно в лечении лёгких когнитивных расстройств у пожилых людей. Сейчас группы по всему миру тестируют методы транскраниальной стимуляции и акустического воздействия, однако такие подходы всё еще требуют доработки.«Тем не менее сейчас эти подходы к стимуляции оптимизируются методом проб и ошибок, что является трудоемким процессом», — указал Гейгер.По его словам, открытие может ускорить разработку персонализированных методов внешнего воздействия для поддержки памяти.

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