Врач объяснил важность раннего выявления рака легкого и личного подхода к лечению

Ежегодно от рака легкого умирает 1,8 млн человек. Главный консультант по онкодиагностике, профессор радиологии, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (EMC) Евгений Либсон рассказал 1 августа, чем опасно этого заболевание, и о способах его раннего выявления.«Симптомы рака легкого не специфичны, а на ранних стадиях заболевание и вовсе никак себя не проявляет. Так, один из симптомов, который может указывать на развивающийся рак легкого, — это кашель. Однако он же может говорить и о ряде других заболеваний легочной системы», — сказал специалист.Либсон отметил, что низкодозная компьютерная томография (КТ) является эффективным методом раннего обнаружения, позволяющим выявлять опухоли размером до 5 мм. В то же время флюорография не подходит для скрининга, так как не может обнаружить мелкие образования.Врач также подчеркнул, что курение является основной причиной рака легкого, и рекомендовал курильщикам старше 50 лет проходить скрининг ежегодно.«Важно понимать, что рак легкого — это не одна болезнь, а несколько разных по своей природе форм, каждая из которых требует индивидуального подхода. Современная медицина всё больше уходит в сторону персонализированной и требует индивидуального подхода к каждому пациенту», — отметил Либсон.Он добавил, что современные методы, такие как таргетная терапия и иммунотерапия, значительно улучшают прогнозы и качество жизни пациентов

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