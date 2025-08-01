Врач объяснил важность раннего выявления рака легкого и личного подхода к лечению
«Симптомы рака легкого не специфичны, а на ранних стадиях заболевание и вовсе никак себя не проявляет. Так, один из симптомов, который может указывать на развивающийся рак легкого, — это кашель. Однако он же может говорить и о ряде других заболеваний легочной системы», — сказал специалист.
Либсон отметил, что низкодозная компьютерная томография (КТ) является эффективным методом раннего обнаружения, позволяющим выявлять опухоли размером до 5 мм. В то же время флюорография не подходит для скрининга, так как не может обнаружить мелкие образования.
Врач также подчеркнул, что курение является основной причиной рака легкого, и рекомендовал курильщикам старше 50 лет проходить скрининг ежегодно.
«Важно понимать, что рак легкого — это не одна болезнь, а несколько разных по своей природе форм, каждая из которых требует индивидуального подхода. Современная медицина всё больше уходит в сторону персонализированной и требует индивидуального подхода к каждому пациенту», — отметил Либсон.
Он добавил, что современные методы, такие как таргетная терапия и иммунотерапия, значительно улучшают прогнозы и качество жизни пациентов
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