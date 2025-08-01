Диетическая кола опаснее обычной: врач рассказала, чем рискуют любители «нулевых калорий»

Диетическая кола может быть вреднее обычной, несмотря на отсутствие сахара, предупреждает врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.В беседе с НСН она пояснила, что сахарозаменители, содержащиеся в «нулевых» напитках, провоцируют выброс инсулина, из-за чего организм ощущает ещё больший голод — это повышает риск диабета, причём на 40% от одной банки в день (против 23% у обычной колы). Кроме того, искусственные подсластители нарушают работу кишечника.Полезнее использовать натуральные заменители сахара — сироп топинамбура, трегалозу, стевию или архат. Они дают организму медленные углеводы и не перегружают поджелудочную железу.Мухина советует относиться к сладкой газировке как к десерту и пить не больше 100 мл после еды, только при условии физической активности и нормального веса. А лучшая альтернатива — натуральные напитки собственного приготовления или обычная минеральная газированная вода: она полезна для пищеварения и подавляет вредные бактерии.

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