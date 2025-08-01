Назван неожиданный продукт с омолаживающим эффектом

В грибах содержится вещество, которое потенциально способно защитить организм от старения, заявил научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков.Болков рассказал, что грибы, особенно такие как лисички, белые, подберезовики, опята, содержат вещество, под названием эрготионеин. По словам эксперта, оно является геропротектором, то есть защищает клетки от старения и уменьшает воспаление.Однако врач предупредил, что, несмотря на потенциальную пользу, грибы нужно есть с осторожностью. «Надо понимать, что усвояемость у них не идеальная, а еще в зоне промышленных городов они впитывают металлы и прочие загрязнения, а также надо уметь дифференцировать грибы, — даже опытные люди иногда ошибаются между съедобными и ядовитыми», — напомнил он.Болков добавил, что эрготионеин также содержится в ягодах и зелени, поэтому они обязательно должны присутствовать в рационе. Самым эффективным методом борьбы со старением он назвал физическую активность и правильное питание.

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