Попова заявила об отсутствии рисков возврата COVID-19 к показателям пандемии

Роспотребнадзор в настоящее время не наблюдает возможностей возвращения эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции в России к значениям времен пандемии.

Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы таких рисков не видим", – сказала глава ведомства в интервью РИА Новости.

Попова также обратила внимание на то, что вирус склонен к мутации и россиянам необходимо быть готовыми к различному сценарию событий.

Роспотребнадзор тщательно мониторит эпидемическую ситуацию как в России, так и за границей, а также осуществляем геномный и иммунологический эпиднадзор, отмечается в материале.

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Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни

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