Попова заявила об отсутствии рисков возврата COVID-19 к показателям пандемии
Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день мы таких рисков не видим", – сказала глава ведомства в интервью РИА Новости.
Попова также обратила внимание на то, что вирус склонен к мутации и россиянам необходимо быть готовыми к различному сценарию событий.
Роспотребнадзор тщательно мониторит эпидемическую ситуацию как в России, так и за границей, а также осуществляем геномный и иммунологический эпиднадзор, отмечается в материале.
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