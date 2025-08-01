Назван снижающий давление и уровень сахара напиток
По словам эксперта, недавно проведенное исследование показало, что употребление мятного чая снижает артериальное давление. Как она заявила, это происходит за счет влияния на кальциевые каналы в гладких мышцах сосудов, а также благодаря успокаивающему эффекту мяты.
Диетолог также назвала напиток полезным при диабете и преддиабете, так как мятный чай улучшает чувствительность к инсулину и таким образом помогает лучше контролировать уровень сахара в крови.
Кроме того, чай с мятой содержит активные соединения, такие как розмариновая кислота и ментол, которые обеспечивают противовоспалительное действие.
«Несколько исследований показывают, что настои мятного чая могут способствовать улучшению памяти, концентрации и когнитивных функций», — утверждает диетолог.
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