Названы самые эффективные упражнения для мышечного рельефа

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала самые эффективные упражнения для мышечного рельефа.Эксперт заявила, что отжимания — одни из самых эффективных и универсальных упражнений для развития силы верхней части тела. Они активно задействуют мышцы груди, плеч, трицепсов и корпуса, способствуя не только росту мышечной массы, но и улучшению осанки, баланса и сердечно-сосудистой выносливости.Ротач рекомендовала делать обычные отжимания, отжимания широким и узким хватом, отжимания с хлопком, а также плиометрические отжимания. Каждая модификация позволяет проработать различные мышечные группы и добавить тренировкам разнообразие.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки