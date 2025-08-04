Врач предупредила о вызывающем беспричинное увеличение веса заболевании

Заболевания щитовидной железы могут вызывать беспричинное изменение веса, рассказала доктор медицинских наук Мария Матвеева.Матвеева объяснила, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, оказывающие непосредственное влияние на метаболизм. Если уровень этих гормонов понижен (такое состояние называют гипотиреоз), обмен веществ замедляется. Из-за этого вес человека может увеличиваться.Доктор уточнила, что при гипотиреозе могут возникать головные боли, постоянная слабость, сухость кожи, анемия, ухудшение памяти, сильная отечность и ощущение зябкости. У женщин это состояние может вызывать нарушения менструального цикла, а у мужчин — бесплодие.Повышенный уровень гормонов щитовидной железы, напротив, вызывает беспричинное похудение, отметила врач. При нем также часто отмечаются такие симптомы, как светобоязнь, бессонница, панические атаки, тремор рук и век, повышенный пульс и артериальное давление, чувство жара и нарушения менструального цикла у женщин.«Эти заболевания могут возникать в любом возрасте, как у детей, так и у взрослых, независимо от образа жизни и места проживания», — подчеркнула она.

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