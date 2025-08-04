Врач назвала альтернативу кофе в жару

В жаркую погоду не рекомендуется утолять жажду кофе или сладкими газированными напитками, предупредила терапевт Алина Кириченко.«В сильную жару стакан колы или чашка кофе могут оказывать на организм выраженное обезвоживающее действие. Кофеин обладает мочегонным эффектом, усиливая диурез и способствуя более интенсивному выведению жидкости», — объяснила Кириченко.Она добавила, что в жару кофеин снижает способность организма к терморегуляции на 20-25 процентов.Сладкие газированные напитки, такие как кола, содержат пять-десять чайных ложек сахара на банку, добавила доктор. Чтобы усвоить настолько сладкий раствор, организм перенаправляет воду из кровотока в пищеварительную систему, из-за чего человек после лимонада хочет пить еще сильнее, чем до него. Помимо этого, газированные напитки содержат фосфорную кислоту и другие компоненты, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки., подчеркнула Кириченко.Полезной альтернативой кофе и газировке врач назвала холодный зеленый чай с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воду с добавлением ягод, фруктов и трав, кокосовую воду и квас домашнего приготовления с минимальным количеством сахара.

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