Врач назвала альтернативу кофе в жару
«В сильную жару стакан колы или чашка кофе могут оказывать на организм выраженное обезвоживающее действие. Кофеин обладает мочегонным эффектом, усиливая диурез и способствуя более интенсивному выведению жидкости», — объяснила Кириченко.
Она добавила, что в жару кофеин снижает способность организма к терморегуляции на 20-25 процентов.
Сладкие газированные напитки, такие как кола, содержат пять-десять чайных ложек сахара на банку, добавила доктор. Чтобы усвоить настолько сладкий раствор, организм перенаправляет воду из кровотока в пищеварительную систему, из-за чего человек после лимонада хочет пить еще сильнее, чем до него. Помимо этого, газированные напитки содержат фосфорную кислоту и другие компоненты, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки., подчеркнула Кириченко.
Полезной альтернативой кофе и газировке врач назвала холодный зеленый чай с мятой и лимоном, матча-латте на растительном молоке, воду с добавлением ягод, фруктов и трав, кокосовую воду и квас домашнего приготовления с минимальным количеством сахара.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий