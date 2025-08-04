Когда полезная клетчатка становится опасной

Модный тренд пропагандирует чрезмерное потребление клетчатки, но эксперты предупреждают: переизбыток опасен для здоровья. Как найти баланс и получить пользу без вреда — в нашем материале.В погоне за здоровьем люди часто бросаются в крайности. Сегодня в соцсетях набирает популярность тренд «фибремаксинг» — потребление огромного количества клетчатки в виде добавок и специальных продуктов. Но эксперты предупреждают: больше — не значит лучше.Золотая серединаСогласно рекомендациям NHS, взрослому человеку нужно около 30 г клетчатки в день. Однако статистика показывает, что большинство британцев недобирают даже эту норму. Виной тому — растущая популярность ультраобработанных продуктов, которые составляют более половины рациона современного человека.Почему мы недополучаем клетчатку?Ультраобработанные продукты — главные враги здорового питания. Они:Содержат минимум клетчаткиБогаты сахаром, солью и вредными жирамиВытесняют из рациона цельные растительные продуктыКак восполнить дефицит?Диетологи рекомендуют простые способы:Замена обычного хлеба на цельнозерновойУпотребление фруктов с кожуройДобавление бобовых в основные блюдаПерекусы орехами и семечкамиОпасности фибремаксингаСтремление потреблять 50-100 г клетчатки в день может привести к:Вздутию живота и болямНарушению всасывания питательных веществПостоянному газообразованиюЗапорам (при недостатке воды)Настоящие преимущества клетчаткиПри разумном потреблении клетчатка:Улучшает пищеварениеСнижает риск диабета 2 типаЗащищает сердце и сосудыПомогает контролировать весСнижает риск рака кишечникаГлавное правилоКлетчатка жизненно важна, но только в естественной форме и в умеренных количествах. Вместо порошков и добавок выбирайте цельные продукты: овощи, фрукты, злаки и орехи. Ваше тело скажет вам спасибо — и не только за здоровье, но и за отсутствие «неловких моментов» в обществе.Помните: в питании важнее всего баланс. Не поддавайтесь модным трендам — доверяйте проверенным научным рекомендациям.

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