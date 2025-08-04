Плохую гигиену полости рта связали с опасным заболеванием

Онколог Прашант Павар заявил, что рак головы и шеи последнее время все чаще диагностируется у некурящих людей. В беседе он связал эту опасную тенденцию с тремя причинами.Павар заявил, что рак головы и шеи может возникнуть из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), хотя не все его типы приводят к этому онкологическому заболеванию. Кроме того, среди факторов риска врач выделил загрязнение воздуха. Он предупредил, что вероятность развития опасной патологии выше и при плохой гигиене полости рта.Тем временем эксперты из Американского онкологического общества рассказали, что этот тип рака проявляется болью в горле, которая не проходит на протяжении долгого времени, дискомфортом при глотании, язвами во рту, белыми пятнами на языке и миндалинах, изменением голоса, неожиданной потерей веса, а также проблемами с движением языка и жеванием.

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