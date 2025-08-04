Кардиолог перечислил рабочие меры профилактики инфаркта

Уберечь от инфаркта поможет коррекция образа жизни, рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.По словам Вахляева, главные меры профилактики инфаркта — это адекватные занятия физической культурой, поддержание нормального веса тела, отказ от курения, современная вакцинация от таких инфекций, как грипп, коронавирусные и пневмококковые.Комментируя последнюю рекомендацию, он объяснил, что сейчас ученые рассматривают инфекционно-воспалительную теорию возникновения инфаркта миокарда. «Это ситуация, при которой холестериновая бляшка растет и лопается на фоне инфекционного заболевания или же данный процесс спровоцирован им. Наиболее распространенными среди населения являются острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)», — отметил Вахляев.

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