Врач рассказала о реальных опасностях авиаперелетов и способах защиты

Основная опасность при авиаперелетах связана с длительной неподвижностью, что может привести к образованию тромбов в глубоких венах. Чтобы этого избежать, рекомендуется каждый час вставать и ходить по салону или выполнять простые упражнения на месте. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.Особое внимание врач уделила проблеме сухости воздуха в самолете, где влажность может опускаться ниже 20%. Это вызывает не только дискомфорт, но и повышает уязвимость организма к вирусам. Бурнацкая опровергла распространенный миф о циркуляции микробов через систему вентиляции, отметив, что современные HEPA-фильтры эффективно очищают воздух, а основной риск заражения ограничивается парой рядов вокруг заболевшего пассажира.Эксперт затронула тему космической радиации, уровень которой на высоте полета действительно повышен.«Для обычных пассажиров разовая доза не представляет опасности, но пилоты и бортпроводники находятся под постоянным медицинским контролем. Пониженное давление в салоне может вызывать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями, поэтому таким пассажирам стоит особенно внимательно следить за своим состоянием», — уточнила терапевт.Бурнацкая также развеяла миф о проникновении паров топлива в салон, подчеркнув, что система подачи воздуха полностью изолирована от двигателей.В заключение врач отметила, что при соблюдении простых мер предосторожности — поддержании водного баланса, регулярной разминке и гигиене — авиаперелеты не представляют серьезной угрозы для здоровья. Главное, по словам эксперта, не поддаваться панике и сосредоточиться на реальных, а не мнимых рисках.

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