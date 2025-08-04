Врач рассказала о реальных опасностях авиаперелетов и способах защиты
Особое внимание врач уделила проблеме сухости воздуха в самолете, где влажность может опускаться ниже 20%. Это вызывает не только дискомфорт, но и повышает уязвимость организма к вирусам. Бурнацкая опровергла распространенный миф о циркуляции микробов через систему вентиляции, отметив, что современные HEPA-фильтры эффективно очищают воздух, а основной риск заражения ограничивается парой рядов вокруг заболевшего пассажира.
Эксперт затронула тему космической радиации, уровень которой на высоте полета действительно повышен.
«Для обычных пассажиров разовая доза не представляет опасности, но пилоты и бортпроводники находятся под постоянным медицинским контролем. Пониженное давление в салоне может вызывать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями, поэтому таким пассажирам стоит особенно внимательно следить за своим состоянием», — уточнила терапевт.
Бурнацкая также развеяла миф о проникновении паров топлива в салон, подчеркнув, что система подачи воздуха полностью изолирована от двигателей.
В заключение врач отметила, что при соблюдении простых мер предосторожности — поддержании водного баланса, регулярной разминке и гигиене — авиаперелеты не представляют серьезной угрозы для здоровья. Главное, по словам эксперта, не поддаваться панике и сосредоточиться на реальных, а не мнимых рисках.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий