Масло из воздуха: что это, польза и вред для здоровья, когда выйдет

Диетолог оценила американский стартап в сфере ЗОЖ.Масло, произведённое из воздуха — ещё недавно подобное могло бы показаться сценарием из научной фантастики, но сегодня это реальный технологический прорыв. Стартап Savor, поддерживаемый фондом Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, заявил о разработке сливочного масла, полученного из воздуха и микроорганизмов, без участия сельского хозяйства и животных.Революционная альтернатива животным жирам, традиционным маслам и даже маргарину может изменить структуру мирового продовольственного рынка и снизить вред для окружающей среды.Как делают масло из воздуха?В основе новой технологии лежит ферментация с использованием микроорганизмов, питающихся углекислым газом. Воздух, поступающий в установку, проходит через систему фильтрации и насыщения, из него извлекаются молекулы CO?, а также водяной пар и кислород.Затем в биореактор (прибор, предназначенный для выращивания клеток или микроорганизмов) помещаются специализированные штаммы дрожжей или бактерий, которые при определённых условиях (температура, pH, питательные вещества) начинают активно синтезировать жиры. Это микробиологическая трансформация углекислого газа в маслянистое вещество, по составу и свойствам близкое к животным жирам.Процесс напоминает производство белка из воздуха, уже опробованное рядом компаний, но адаптирован под получение липидов. Отдельно стоит отметить, что никакие сельскохозяйственные культуры в этом процессе не используются — ни подсолнечник, ни соя, ни пальма. То есть технология абсолютно независима от климатических условий, состояния почвы и сезонности.Польза «воздушного масла»Главное преимущество технологии — экологическая нейтральность. Производство традиционного сливочного масла сопряжено с высокой нагрузкой на окружающую среду. Для получения животного жира требуется массовое разведение крупного рогатого скота, что влечёт за собой значительные выбросы парниковых газов, особенно метана, а также интенсивное потребление воды и кормов.Кроме того, молочное животноводство требует обширных пастбищ, что приводит к деградации земель и косвенному воздействию на экосистемы. Масло из воздуха потенциально устраняет все эти негативные факторы. Оно производится в замкнутых системах с контролируемыми параметрами, не требует сельскохозяйственного сырья и работает, наоборот, на утилизацию CO?, а не на его выброс.С точки зрения пищевой ценности новое масло позиционируется как функциональный аналог сливочного масла, но с более гибким профилем жирных кислот. В процессе производства возможно программирование микроорганизмов на синтез определённого соотношения насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот.На данном этапе разработки продукт содержит чистые жиры, без белков, углеводов и витаминов, поскольку микробиологический процесс направлен на производство жирных кислот, а не сложных биоактивных соединений. Разработчики планируют обогащать продукт, чтобы он соответствовал пищевой ценности привычного сливочного масла. Речь идёт прежде всего о добавлении:жирорастворимых витаминов: A, D, E и K — так как они естественно присутствуют в животном жире и важны для обмена веществ, зрения, иммунитета и свёртываемости крови;минералов, таких как кальций, фосфор или цинк — хотя для масла это не обязательно, такие добавки могут появиться в функциональных версиях продукта;также не исключено, что некоторые микроорганизмы в будущем будут генетически модифицированы для биосинтеза витаминов, как это уже делается в производстве витамина B12 и коферментов.Базовая версия масла из воздуха — это чистый жир с высокой калорийностью (около 900 ккал на 100 г).Отсутствие полезных нутриентов является минусом, однако продукт не содержит и холестерина. Вещество является природным компонентом животных организмов, и в процессе микробиологического или химического синтеза он не производится. Дополнительный плюс – за счёт отсутствия остаточных токсинов, пестицидов и термического рафинирования продукт имеет более высокий уровень чистоты и биодоступности.По заявлениям разработчиков Savor, текстура масла идентична сливочному: пластичная, однородная, с лёгкой кремовой консистенцией. Вкус — нейтральный, что позволяет использовать его как для намазывания на хлеб, так и в выпечке, жарке, соусах и десертах.Мнение эксперта«В традиционных маслах мы часто сталкиваемся с избытком омега-6, трансжирами, продуктами окисления. В случае с синтезированным аналогом производитель может регулировать пропорции жирных кислот, а значит, создать действительно сбалансированный продукт. При этом важно помнить, что, как и любой жир, этот продукт — источник большого количества калорий и его избыточное потребление может способствовать набору массы тела», — Зарина Шуинова, терапевт-диетолог, практикующий врач городской больницы г. Рудный.Никаких «чудо-свойств» у него нет, но, если технология будет развиваться, он может стать хорошей альтернативой пальмовому маслу или сливочному, особенно в переработанных продуктах и фастфуде, где вопрос насыщенных жиров стоит особенно остро.Чтобы дать более качественную оценку новинке, нам нужно подождать исследовательские данные о метаболической безопасности. Всё-таки это продукт биотехнологии, а организму человека нужны годы, чтобы адаптироваться к новым видам пищи.На данный момент стартап Savor работает на стадии пилотного производства в США. В 2025 году запланирован выход масла на рынок в ограниченных объёмах, в первую очередь в ресторанах и специализированных сетях натуральных продуктов.Массовый запуск возможен к 2026-2027 годам. По цене масло пока остаётся дорогим: ориентировочно 250-400 рублей за 250 г в пилотных партиях. Производители прогнозируют снижение себестоимости при масштабировании — до уровня 120-150 рублей, что сравнимо с качественным сливочным маслом.

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