Ученые заявили о снижении смертности при диабете благодаря физнагрузке

Даже нерегулярная, но достаточная по продолжительности физическая активность способна значительно снизить риск смерти у людей с диабетом.Исследование охватывает данные Национального опроса здоровья (NHIS) за 1997–2018 годы, с медианным сроком наблюдения 9,5 года. За это время было зафиксировано более 16 тыс. смертей, в том числе 5620 от сердечно-сосудистых заболеваний и 2883 — от онкологии. Все участники были разбиты на четыре группы по уровню активности: полностью неактивные (0 минут в неделю), недостаточно активные (менее 150 минут), эпизодически активные (от 150 минут в оду-две тренировки) и регулярно активные (от 150 минут в трех и более днях в неделю).Наиболее низкий уровень смертности был у тех, кто занимался физкультурой хотя бы в течение 150 минут в неделю. По сравнению с неактивными людьми, смертность от всех причин была ниже на 21% у эпизодически активных и на 17% — у регулярно активных. Даже участники с «недостаточной» активностью показывали снижение риска на 10%.Особенно выраженной оказалась разница в смертности от болезней сердца. У эпизодически активных риск был ниже на 33%, у регулярно активных — на 19%. Авторы исследования отметили, что выполнение даже минимальных норм физической активности дает ощутимый оздоровительный эффект, особенно при диабете. По их словам, не обязательно тренироваться ежедневно — важна сама продолжительность нагрузки и ее наличие в образе жизни.Что касается онкологических заболеваний, различия были менее значительными. Ученые подчеркнули, что регулярные занятия дают больше защитных эффектов от рака, чем эпизодические, но и последние демонстрируют положительную тенденцию.Ученые рекомендуют пациентам с диабетом включать физическую активность в свою повседневную жизнь хотя бы эпизодически. Исследователи подчеркнули: даже нерегулярное выполнение рекомендованных 150 минут в неделю способно существенно снизить риски и продлить жизнь. Они указали, что в случае с диабетом принцип «лучше мало, чем ничего» особенно актуален.

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