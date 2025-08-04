Daily Mail рассказала, какой вид массажа повышает риски инсульта

Невролог Байбинг Чен из Университета Мичигана рассказал о самом опасном виде массажа. Применение массажного пистолета для снятия напряжения в шее способно спровоцировать инсульт, констатирует специалист.По словам эксперта, с шейными позвоночными и сонными артериями следует обращаться крайне осторожно. Особенно уязвимы они для повреждений при действии повторяющихся сдвиговых усилий, создаваемых массажным пистолетом.Известно, что именно эти сосуды имеют ключевое значение для обеспечения кровоснабжения и доставки кислорода к мозгу. Когда повреждаются их стенки, могут образоваться тромбы, нарушая кровоток и приводя к инсульту.Тем же способом могут быть сдвинуты с места уже имевшиеся атеросклеротические бляшки, что порой приводит к попаданию тромба в мозг, вызывая ишемический инсульт.Доктор Чен напомнил о самых частых симптомах инсульта: резкое онемение лица, невозможность поднятия обеих рук, нарушение речи. Другими проявлениями бывают головокружение, ухудшение зрения, потеря памяти, тошнота и рвота, головные боли.Невролог рассказал и о том, что спровоцировать инсульт может сдерживание чихания. В такие моменты в организме формируется давление выше, чем в автомобильной шине. Если сдерживать чихание, может случиться разрыв барабанной перепонки, повреждение тканей горла и даже проникновение воздуха в грудную клетку.

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