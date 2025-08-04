Эксперт назвала фрукты, что скорее других портятся в жару

Доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко рассказала о том, как грамотно хранить разные фрукты и овощи в жаркую погоду. Большинство из них стоит размещать в холодильнике или ином прохладном месте, при температуре от 0 до 10 °C. Одни плоды более устойчивы к теплу, нежели другие.Дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо могут храниться при температуре от +10 до +14 °C. Что касается остальных аналогичных продуктов, то они требуют более прохладной среды. Технолог напомнила, что повышение температуры делает и поверхности, и мякоть плодов благоприятной средой для размножения микроорганизмов, в первую очередь, тех, что могут вызывать бактериальные пищевые отравления.Наталья Фоменко предупреждает: даже когда мы оставляем зеленые помидоры в тепле для дозревания, не стоит хранить при температуре выше 20 °C. Эти же условия являются предельными для сухофруктов, напоминает эксперт.Специалист отмечает, что больше всего предпочитают холод лук-репка, чеснок (их стоит хранить при температуре не более 2 °C), груши, абрикосы, персики, яблоки (от -1 до 0 °C). Для картофеля идеальные условия - температура 4 °C, при более теплом окружении клубни будут прорастать, а при низкой – промораживаться.

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