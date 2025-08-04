Почему появляется изжога, если не было переедания

Изжога не всегда является результатом пищевых ошибок. Это симптом, причины которого могут быть глубже. О них рассказала Инга Колесник, кандидат медицинских наук, доцент, гастроэнтеролог, гепатолог, врач УЗД, эндоскопист.Чаще всего изжогу считают проявлением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ): патологический заброс желудочного содержимого в пищевод, повреждение слизистой и жжение. Но в отсутствие переедания стоит рассмотреть и другие варианты. Возможные причины, не связанные с питанием:эзофагиты, включая эозинофильные;двигательные расстройства пищевода — например, ахалазия кардии;язвенная болезнь, системные заболевания типа склеродермии, которые влияют на мышечный слой пищевода.«В таких случаях изжога редко бывает единственным или доминирующим симптомом — ее обычно сопровождают дисфагия, боли, нарушение глотания и другие проявления», — уточняет Колесник.Как связаны ЖКТ и иммунитет: мнение врачаЕсли же изжога — главный и единственный симптом, без других проявлений, рассматривают следующие три причины:ГЭРБ с выраженным рефлюксом и повреждением слизистой;гиперсенситивный пищевод — объем и частота забросов в норме, но чувствительность слизистой патологически повышена;функциональная изжога — жжение возникает не из?за кислоты, а как атипичная реакция на стимулы: сокращения пищевода, температуру, давление воздуха или слюну.«У одного и того же пациента в разное время изжога может быть связана и с ГЭРБ, и с гиперчувствительностью», — замечает Колесник.Функциональная изжога и гиперсенситивность пищевода — реальные диагнозы. Они являются сбоем восприятия нормальных физиологических процессов.«Нарушения нейровегетативной регуляции ЖКТ, повышенная висцеральная чувствительность, тревожные и депрессивные состояния, хронический стресс и нарушение сна — все это может лежать в основе изжоги без переедания» — подчеркивает гепатолог.Как лечат изжогу в зависимости от причины?При подтвержденной ГЭРБ эффективны:ингибиторы протонной помпы;препараты, улучшающие моторику ЖКТ.«При гиперсенситивности и функциональной изжоге гастроэнтеролог может назначить антидепрессанты. Не с целью лечения тревоги или депрессии, а с целью нормализации работы кишечной нервной системы, чтобы уменьшить чувствительность пищевода и снизить частоту ложных болевых сигналов», — объясняет гастроэнтеролог.Медицинские рекомендации, которые могут помочьНормализация веса. Даже легкий избыток массы тела усиливает внутрибрюшное давление и провоцирует рефлюкс.Физическая активность. Она стимулирует моторику ЖКТ и снижает уровень стресса.Модификация образа жизни. Структурирование рациона, улучшение сна, отказ от вредных привычек облегчают симптомы изжоги.Контроль стресса и сна. Регулярное время сна, дыхательные и релаксационные практики, уход от тревожных мыслей перед сном.Когда стоит обращаться к врачу?«Если жжение за грудиной возникает чаще двух раз в неделю — это не норма. Даже если вы не съели лишнего. И даже если гастроскопия “в норме”», — предупреждает Инга Михайловна.В таких ситуациях важно перечислить все симптомы врачу. Важно провести диагностику: ЭГДС, манометрию, pH?импеданс, исключать другие заболевания пищевода. В итоге подход к лечению должен быть индивидуальным: гастроэнтеролог подбирает терапию и изменяет образ жизни с учетом типа изжоги.Даже если гастроскопия не выявила никакой патологии, изжога может быть связана с нарушением нервной координации пищеварительной системы. Это может быть функциональным расстройством, требующим комплексного подхода.«Иногда это тонкая работа нервной системы, которая сбилась с ритма. И хорошая новость в том, что мы умеем это лечить — деликатно, научно и эффективно», — резюмирует эксперт.Подводя итог: изжога может быть результатом чувствительности пищевода, функциональных расстройств или неврогенной гиперчувствительности. Даже без явных причин — если изжога возникает более двух раз в неделю — стоит обратиться и пройти обследование.

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