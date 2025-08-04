Кофе связали с гипертонией

Один из самых популярных в мире напитков прочно связан с острым повышением артериального давления. К такому выводу пришли польские ученые.Гипертония - коварная патология, повышающая риск тяжелых проблем сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты и инсульты. Здоровое питание помогает снизить давление, но иногда не очень ясно, от чего именно следует уклоняться. Вполне возможно, что одним из первых напитков, которые должны вычеркнуть из своей жизни гипертоники, является кофе. Это тем более прискорбно, если учесть, что кофе обожают миллионы людей, а разные научные исследования связывали кофе с всевозможными плюсами для здоровья от укрепления интеллекта до долголетия.И вот исследование показало, что кофе может привести к острому повышению артериального давления. Две-три чашки этого напитка увеличивали систолическое артериальное давление на 3- 14 мм ртутного столба, а диастолическое на 4-13 мм. Если же человек нечасто употребляет напитки с кофеином, то кофе может вызвать ещё больше скачок артериального давления.Сложность заключается в том, что в каждой порции кофе содержится главный ингредиент кофеин. Ежедневное употребление кофе пожилыми людьми увеличивало артериальное давление. Хотя этот рост зафиксирован, он не был статистически значимым. А в этом напитке также содержатся и полезные компоненты, к примеру, полифенолы, известные своей способностью снижать артериальное давление в длительной перспективе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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