Врач назвал первые безобидные симптомы болезни Альцгеймера

Ранние симптомы болезни Альцгеймера можно спутать с чем угодно, даже принять за «нормальное» состояние, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.Врач рассказал, что болезнь Альцгеймера — это хроническое дегеративное заболевание нервной системы, которое приводит к деменции. Одним из первых его признаков, сообщил он, может служить кратковременная потеря памяти, конкретно той ее части, которая отвечает за недавние воспоминания: выключил ли газ или утюг.«Возникает дезориентация в пространстве, нарушение способности произнести определенные речевые конструкции, происходят снижение критики и трудности в запоминании предметов. Возникают проблемы с самообслуживанием, пациенты постепенно становятся все более и более беспомощными в быту», — рассказал врач.Хирург пояснил, что развитию болезни способствуют эпизоды гипертонии и депрессии. При этом он отметил, что чаще болезнь Альцгеймера возникает у малообразованных, ничем не интересующихся граждан, со временем симптоматика прогрессирует.

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