Россиян предупредили об опасности испорченного кваса

Употребление испорченного кваса может привести к ряду неприятных последствий для здоровья, указала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.Определить, испорчен ли квас, достаточно просто, обозначила специалист. Если продукт стал нехарактерно пахнуть — это первый тревожный сигнал, привела пример медик. Она обозначила, что натуральный квас имеет характерный кислый и слегка хлебный запах, посторонних ноток быть не должно.Слишком кислый или другой странный привкус, по словам диетолога, тоже должен насторожить. Особенно актуально ощущение необычной горечи — в этом случае пить квас точно не стоит, подчеркнула Литвинова-Гразион.Цвет тоже может указывать на состояние напитка, отметила нутрициолог. Если он не янтарный или коричневый, если квас помутнел — это повод задуматься, пояснила она.О порче продукта также может свидетельствовать и осадок, особенно если он появился после того, как квас уже был открыт и хранился какое-то время вне холодильника, обратила внимание эксперт.«Если квас испортился вследствие нарушения условий хранения или технологии приготовления, в нем могут развиваться патогенные микроорганизмы (бактерии либо грибковая флора). Их попадание в организм может провоцировать: тошноту и рвоту, диарею, боль и спазмы в животе, повышение температуры тела, что в свою очередь может привести к более серьезным последствиям, в частности, нарушению электролитного баланса, а затем — к головокружениям, слабости, нарушениям сердечного ритма», — предостерегла врач.

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