Эксперт рассказала о преимуществах галечного пляжа над песчаным
По мнению эксперта, галечный пляж менее подвержен загрязнению в отличие от песчаного.
«Песчаные пляжи представляют собой пористую среду, способную удерживать органические загрязнения. Мелкие частицы песка создают благоприятные условия для размножения бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки», — пояснила Золотарева.
При этом галечный пляж на 30–40% чище, поскольку галька не создает условий для длительного удержания влаги и органических остатков, необходимых для развития патогенной флоры.
Несмотря на это, важно понимать, что любой пляж является источником инфекций, если он загрязнен. Поэтому, по мнению специалиста, необходимо отдыхать на оборудованных зонах отдыха и носить пляжную обувь. Не стоит забывать и про соблюдение правил личной гигиены.
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