Эксперт рассказала о преимуществах галечного пляжа над песчаным

Летом люди нередко стоят перед выбором: пойти на песчаный пляж или на галечный? Порой они не задумываются о том, что эти два типа пляжей различаются по уровню риска заражения и распространения бактериальных и грибковых инфекций. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.По мнению эксперта, галечный пляж менее подвержен загрязнению в отличие от песчаного.«Песчаные пляжи представляют собой пористую среду, способную удерживать органические загрязнения. Мелкие частицы песка создают благоприятные условия для размножения бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки», — пояснила Золотарева.При этом галечный пляж на 30–40% чище, поскольку галька не создает условий для длительного удержания влаги и органических остатков, необходимых для развития патогенной флоры.Несмотря на это, важно понимать, что любой пляж является источником инфекций, если он загрязнен. Поэтому, по мнению специалиста, необходимо отдыхать на оборудованных зонах отдыха и носить пляжную обувь. Не стоит забывать и про соблюдение правил личной гигиены.

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