Врач рассказала о вреде привычки сидеть нога на ногу

Многие люди привыкли сидеть в позе «нога на ногу», однако не каждый знает, какой вред здоровью может нанести эта привычка. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова.В первую очередь врач отметила вред такой позы для позвоночника: это приводит к нарушению оси позвоночника по отношению к костям таза, в связи с этим могут появиться боли в спине, а также сколиоз, проблемы с межпозвоночными дисками, появятся грыжи и многие другие проблемы.Помимо заболеваний спины люди столкнутся с травмами коленных и тазобедренных суставов.Поза «нога на ногу», по словам Толстовой, ухудшает венозный кровоток в ногах, что может стать основной причиной варикоза, отека ног, тромбоза вен.При этом пострадают и органы малого таза. Терапевт пояснила, что эта поза способна снизить или вовсе нарушить репродуктивную функцию в организме вне зависимости от пола.В целом из-за подобной привычки может возникнуть проблема с системой кровообращения.«Частое и продолжительное пребывание в позе «нога на ногу» ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала эксперт.Чтобы сохранить здоровье и избежать данных проблем, Толстова рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха. При сидячей работе и длительном нахождении за рабочим столом или компьютером следует делать перерывы и выполнять минимальные упражнения на растяжку мышц ног, спины и шеи.Ранее, 19 апреля, заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова рассказала об опасностях привычки сутулиться. По словам эксперта, длительное сохранение сутулой осанки может привести к развитию кифоза грудного отдела позвоночника, и тогда постоянными вашими спутниками будет боль в спине с распространением на руку и шею вследствие перенапряжения мышц и деформации позвоночных дисков.

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