Любителей арбуза предупредили о последствиях его чрезмерного употребления
По словам специалистов, арбуз может вызвать проблемы с пищеварением, так как в нем содержатся трудноусвояемые углеводы. Также его чрезмерное употребление чревато мигренью, особенно у людей, склонных к этому заболеванию, добавили медики.
В редких случаях арбуз даже может вызвать серьезные аллергические реакции, подчеркнули эксперты. К тому же в нем содержится большое количество сахара, в связи с чем это не лучший выбор для людей с диабетом. Еще одним негативным последствием слишком большого количества арбузов в рационе врачи назвали нарушение электролитного баланса.
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