Врачи дали советы по сохранению здоровья спины
«Вставайте, когда вам разрешат, ходите по проходу, делайте круговые движения лодыжками и легкую растяжку. Рекомендуется делать легкие сгибания шеи и плеч сидя или стоя, вращения туловищем, растягивать подколенные сухожилия и икры», — заявили медики.
Также, по словам специалистов, стоит периодически поднимать пятки и носки для улучшения кровообращения. Обильный прием пищи как во время полета, так и после него негативно сказывается на здоровье спины и самочувствии в целом, а вода, напротив, помогает легче перенести перелет. В заключение эксперты из GEER посоветовали по прибытии в пункт назначения прогуляться несколько минут.
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