Что будет, если проглотить жвачку: последствия для ребенка и взрослого

Что будет, если проглотить жвачку? А если две? Спросили эксперта о возможных последствиях, подробности в материале.Из чего состоит жевательная резинкаВ 1939 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально отнесло жевательную резинку к категории пищевых продуктов. С этого момента производители были освобождены от необходимости указывать на упаковке полный перечень ингредиентов. Эта практика сохраняется до сих пор: точная формула большинства жевательных резинок остается конфиденциальной.Почему она не переваривается в желудкеЖевательная резинка не поддается перевариванию в желудке из-за особенностей ее состава. Основу продукта составляет жевательная база — смесь эластичных веществ, чаще всего на основе синтетических полимеров или натурального каучука. Эти материалы обладают высокой устойчивостью к действию пищеварительных ферментов и желудочной кислоты.Пищеварительная система человека предназначена для обработки белков, жиров и углеводов с помощью ферментов, таких как пепсин, а также соляной кислоты, которая обеспечивает кислую среду в желудке. Однако компоненты жевательной базы не относятся к этим группам и, следовательно, не подвергаются расщеплению в пищеварительном тракте.Может ли она застрять в организмеМихаил Кутушов:"Когда человек случайно проглатывает жевательную резинку, многие сразу вспоминают старый миф, что она остается в организме и переваривается семь лет. На самом деле это не так. После проглатывания жевательная резинка не задерживается в организме надолго: она проходит через пищеварительный тракт в практически неизменном виде и выводится естественным путем в течение 1–2 суток. Вопреки распространенному мифу, небольшое количество проглоченной жевательной резинки не наносит вреда организму и не накапливается в кишечнике"Последствия проглатывания жевательной резинкиЧто будет если проглотил взрослыйПо словам врача, для взрослых одна случайно проглоченная жвачка обычно не вызывает проблем. Жвачка проходит через желудок и кишечник почти в том же виде, в каком была проглочена, и выходит естественным путем с калом. Это происходит потому, что ее основа сделана из веществ, которые наш организм не может переварить.Что будет если проглотил ребенокНо у детей ситуация может быть сложнее. Если ребёнок часто проглатывает жвачку или вместе с ней другие несъедобные предметы, может возникнуть риск закупорки кишечника. Такие случаи хоть и редкие, но серьезные и требуют внимания врача, так как могут привести к боли в животе и другим неприятным симптомам.В каких случаях возникает опасностьУ людей с болезнями желудка или кишечника, а также у тех, у кого нарушена работа пищеварительной системы, попадание жвачки внутрь тоже может вызвать сложности. У них пищеварение замедлено, и инородные объекты могут задерживаться дольше, вызывая дискомфорт и воспаление. Поэтому таким людям стоит быть особенно осторожными.Когда нужно обратиться к врачуМихаил Кутушов:"Врачи отмечают, что жвачка редко становится причиной обращения за медицинской помощью, если её проглотили случайно и один раз. Главное — не делать это привычкой и всегда выплёвывать жевательную резинку, чтобы избежать возможных проблем. Если же после проглатывания жвачки появляются боли в животе, тошнота или другие неприятные симптомы, стоит обратиться к врачу.В итоге, несмотря на популярные мифы, проглоченная жвачка не остаётся в организме надолго и не опасна при разовом случайном проглатывании. Главное — следить за своим здоровьем и не пренебрегать медицинской помощью, если появляются тревожные симптомы"При проглатывании нескольких жвачек или инородных предметовПроглатывание одной жевательной резинки, как правило, не представляет угрозы для здоровья. Однако в некоторых случаях стоит быть особенно внимательными: множественное проглатывание жвачек или мелких инородных тел может привести к закупорке пищеварительного тракта. Это редкая, но зафиксированная в медицинской практике ситуация.При хронических проблемах ЖКТХронические заболевания ЖКТ, например, дивертикулез, увеличивают риск осложнений — инородное тело может застрять в участках с аномальной анатомией кишечника.При аллергии на компоненты жвачкиАллергия на компоненты жевательной резинки (например, на искусственные подсластители, ароматизаторы или латекс) может вызвать местные или системные реакции при проглатывании.Что делать, если жвачку проглотили домаВ большинстве случаев поводов для паники нет. Тем не менее, алгоритм действий следующий:Первая помощь взрослому:Оцените самочувствие: при отсутствии болей, рвоты, затруднённого дыхания — просто наблюдайте.Пейте воду и поддерживайте режим питания — организм сам справится.Обратитесь к врачу, если появляются симптомы ЖКТ: боль, вздутие, тошнота.Первая помощь ребёнку:Убедитесь, что ребёнок не подавился — при необходимости проведите приёмы первой помощи (например, приём Геймлиха).Если дыхание свободное, наблюдайте в течение 24–48 часов.При появлении боли в животе, отказе от еды или других симптомах — срочно обращайтесь к педиатру.Распространенные мифы о жевательной резинке"Жвачка остаётся в желудке на 7 лет" — миф. Организм не переваривает её, но она выходит естественным путём в течение нескольких суток."Жвачка помогает похудеть" — в лучшем случае временно снижает аппетит, но не заменяет питание."Полезна после еды" — частично правда: усиливает слюноотделение, что способствует нейтрализации кислоты, но не заменяет гигиену ртаЧасто задаваемые вопросыЧто будет, если каждый день глотать жвачку?Единичные случаи, как правило, не опасны. Но систематическое проглатывание может привести к нарушению моторики кишечника или образованию безоаров (комков неперевариваемого материала).Можно ли жевать резинку во время тренировки?Не рекомендуется. Во-первых, может затруднить дыхание, особенно при интенсивной нагрузке. Во-вторых, существует риск подавитьсяПомогает ли жвачка пищеварению?Косвенно — да. Стимулирует выработку слюны, что запускает первую фазу пищеварения. Но серьёзного эффекта на переваривание пищи не оказывает.Почему не стоит долго жевать одну и ту же жвачку?После 15–20 минут большинство вкусовых веществ вымываются. Продолжительная жевательная активность может перегружать челюстной сустав и увеличивать риск заглатывания воздуха (аэрофагии), что приводит к вздутию живота.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки