Российские ученые представили инновационную мРНК-вакцину для лечения меланомы

Российские ученые совершили прорыв в области онкологии, разработав первую в стране персонализированную мРНК-вакцину под названием «Энтеромикс», предназначенную для лечения пациентов с меланомой – одним из самых агрессивных видов рака кожи.Уникальность этой вакцины заключается в ее индивидуальном подходе к каждому пациенту. Вакцина «Энтеромикс» создается на основе анализа особенностей опухоли конкретного человека, что позволяет максимально точно воздействовать на раковые клетки с минимальными побочными эффектами.Клинические испытания инновационного препарата стартуют в сентябре 2025 года, в которых примут участие 60 добровольцев, страдающих меланомой.Процесс создания персонализированной вакцины включает в себя использование передовых технологий, в том числе нейросетей и биоинформатического анализа, которые позволяют всего за несколько дней определить оптимальные молекулярные мишени для терапии.Разработчики подчеркивают, что «Энтеромикс» демонстрирует максимальную эффективность в комбинации с другими современными методами иммунотерапии, такими как ингибиторы контрольных точек.

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