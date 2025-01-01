Российские ученые представили инновационную мРНК-вакцину для лечения меланомы
Уникальность этой вакцины заключается в ее индивидуальном подходе к каждому пациенту. Вакцина «Энтеромикс» создается на основе анализа особенностей опухоли конкретного человека, что позволяет максимально точно воздействовать на раковые клетки с минимальными побочными эффектами.
Клинические испытания инновационного препарата стартуют в сентябре 2025 года, в которых примут участие 60 добровольцев, страдающих меланомой.
Процесс создания персонализированной вакцины включает в себя использование передовых технологий, в том числе нейросетей и биоинформатического анализа, которые позволяют всего за несколько дней определить оптимальные молекулярные мишени для терапии.
Разработчики подчеркивают, что «Энтеромикс» демонстрирует максимальную эффективность в комбинации с другими современными методами иммунотерапии, такими как ингибиторы контрольных точек.
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