Психолог Зинатуллина рассказала, как избежать "синдрома тревожного понедельника"

Половина жителей страны страдает от "синдрома тревожного понедельника", который может вызвать сердечные заболевания. Исследование Гонконгского университета выявило у таких людей на 23% более высокий уровень кортизола. Как избежать стресса, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Азалия Зинатуллина.По ее словам, для того, чтобы избегать такого психологического состояния, необходимо научиться правильно отдыхать."Если человек не умеет отдыхать, а у нас многие не умеют отдыхать, например, суббота, а мы берем телефон, открываем рабочий чат и пытаемся еще что-то решать, когда, например, мы на прогулке со всей семьей. В этот момент мозг понимает, что человек не отдыхает, он продолжает работать, он продолжает думать о каких-то задачах и вопросах. Поэтому здесь, если речь идет о выходных, самое главное правило – это действительно отключаться и отграничивать себя от рабочих каких-то чатов, задач и так далее. Режим дня никто не отменял, режим отхода ко сну тоже никто не отменял", – рассказала психолог.Также Зинатуллина посоветовала больше времени уделять себе. Зайти, например, в кафе любимое или найти время на работе для пятиминутного перерыва, чтобы побаловать себя кружечкой чая или кофе, а вечером обязательно найти время для подведения итогов дня."Прямо в конце рабочего дня задавать себе вопрос: а что вообще сегодня было приятного, да, или почему я сегодня молодец? И, таким образом, фиксация на каких-то положительных моментах уже настроит человека на следующий день в более положительном русле", – рассказала кандидат психологических наук Зинатуллина.

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