Диетолог рассказал, кому категорически нельзя есть грузди

Эти грибы могут сильно навредить здоровью. Диетолог Дарья Русакова рассказала, кому противопоказано употреблять грузди. По словам эксперта, в первую очередь от них стоит отказаться людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Грузди также могут быть опасны для беременных и детей дошкольного возраста. Эти грибы отличаются хитиновыми оболочками, которые плохо перевариваются и вызываю чувство тяжести в желудке. Кроме того, внимательно относиться к употреблению груздей стоит аллергикам.Грибы — это низкокалорийный продукт, если мы говорим об отварных груздях. У них низкий гликемический индекс. Это плюс. Но следует помнить, что грибы — опасный продукт и, в частности, грузди токсичны в сыром виде, — приводит слова эксперта источник.Отдельную опасность представляют маринованные грузди. В таких грибах содержится слишком много соли, вредной для тех, кто страдает заболеваниями почек или гипертонией.

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