Названы четыре полезные альтернативы соли
«Перец, куркума, базилик и орегано усиливают вкус пищи и гарантируют, что после отказа от соли не ухудшатся вкусовые ощущения», — заявил Торрес. Перечисленные альтернативы придадут блюдам не только вкус, но также аромат и цвет, добавил медик.
В заключение он посоветовал людям, которым нельзя употреблять много соли, дополнить рацион овощами, фруктами, бобовыми и продуктами с высоким содержанием омега-3. Он также подчеркнул, что такая замена особенно актуальна для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.
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