Врач рассказал про влияние веса на развитие рака

Хотя связь между весом и онкологией не всегда однозначна, стройность часто соотносится с более низким риском развития рака, что позволяет рассматривать поддержание стройной фигуры как один из возможных способов профилактики. Об этом рассказал врач-онколог АО «Медицина» клиники академика Ройтберга Руслан Басанов.«Избыточный вес часто связан с хроническими заболеваниями и нарушением обмена веществ, что может способствовать развитию рака», — поделился врач в своей беседе с «Газетой.Ru».Стройность часто сопутствует повышенной физической активности, что, в свою очередь, снижает вероятность развития рака. Регулярные упражнения улучшают метаболизм, укрепляют иммунитет и помогают регулировать гормональный фон.«Люди с нормальным весом, как правило, придерживаются более здорового рациона. Потребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и белков связано со снижением риска онкологических заболеваний, в то время как высококалорийные и богатые сахаром продукты могут этот риск повышать», — рассказал Басанов.Ожирение увеличивает вероятность развития метаболических нарушений, например, диабета второго типа. Эти нарушения, в свою очередь, могут повышать риск возникновения рака.«Важно понимать, что здоровье — это комплексный процесс, включающий генетические факторы, образ жизни и окружающую среду. Люди с избыточным весом также могут вести здоровый образ жизни и минимизировать риски, в то время как стройные люди могут иметь вредные привычки, которые повышают вероятность заболевания», — уточнил онколог.Врач напомнил, что поддержание нормального веса способствует снижению вероятности развития рака, однако это не гарантирует полного отсутствия риска.

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