Россиянам рассказали о вреде многократно размороженной рыбы
По мнению эксперта, при многоразовом оттаивании продукта создаются благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла или листерия, которые приводят к инфекционным заболеваниям. Вопреки ожиданиям, эти бактерии при заморозке лишь замедляют свою жизнедеятельность.
Также Фоменко отметила, что из-за многократной заморозки портится и сам продукт.
«Клеточные структуры рыбы разрушаются из-за кристаллов льда, что ведет к ухудшению вкуса и текстуры, окислению жиров и снижению содержания витаминов (особенно группы B и омега-3). При неправильном хранении возможно образование гистамина и биогенных аминов, провоцирующих пищевые отравления», — объяснила эксперт.
С помощью заморозки можно скрыть от покупателя несвежесть рыбы, поэтому Фоменко рекомендовала покупать продукт с целой упаковкой, без повреждений и кристаллов льда внутри. Также она рекомендовала обращать внимание на сроки годности и условия хранения.
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