Россиянам рассказали о вреде многократно размороженной рыбы

Часто рыба из магазинов многократно замораживается и размораживается, тем самым теряя полезные свойства и увеличивая риск отравления. Об этом рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.По мнению эксперта, при многоразовом оттаивании продукта создаются благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов, таких как сальмонелла или листерия, которые приводят к инфекционным заболеваниям. Вопреки ожиданиям, эти бактерии при заморозке лишь замедляют свою жизнедеятельность.Также Фоменко отметила, что из-за многократной заморозки портится и сам продукт.«Клеточные структуры рыбы разрушаются из-за кристаллов льда, что ведет к ухудшению вкуса и текстуры, окислению жиров и снижению содержания витаминов (особенно группы B и омега-3). При неправильном хранении возможно образование гистамина и биогенных аминов, провоцирующих пищевые отравления», — объяснила эксперт.С помощью заморозки можно скрыть от покупателя несвежесть рыбы, поэтому Фоменко рекомендовала покупать продукт с целой упаковкой, без повреждений и кристаллов льда внутри. Также она рекомендовала обращать внимание на сроки годности и условия хранения.

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