В сети назвали самые негигиеничные привычки

Пользователи сети перечислили самые, на их взгляд, негигиеничные и при этом распространенные привычки.Многие пожаловались на негигиеничность бутылок с соусами, которые стоят на столах в кафе. По их мнению, эти емкости превращаются в рассадники микробов.Другие раскритиковали привычку облизывать пальцы, чтобы посчитать деньги или, например, перелистнуть страницу в книге.Некоторые назвали негигиеничной привычку брать с собой телефон в туалет.

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