В сети назвали самые негигиеничные привычки
Многие пожаловались на негигиеничность бутылок с соусами, которые стоят на столах в кафе. По их мнению, эти емкости превращаются в рассадники микробов.
Другие раскритиковали привычку облизывать пальцы, чтобы посчитать деньги или, например, перелистнуть страницу в книге.
Некоторые назвали негигиеничной привычку брать с собой телефон в туалет.
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