Nature: готовые блюда и фабричные сладости замедляют процесс похудения

Даже при соблюдении здоровой диеты рацион, насыщенный фабричными сладостями, готовыми продуктами и мясными закусками, может препятствовать снижению веса. К такому выводу пришли британские ученые.В эксперименте приняли участие 55 взрослых. В течение восьми недель они питались преимущественно минимально обработанными продуктами, а затем столько же — продуктами глубокой переработки (UPF). В такую еду, как правило, добавляют красители, эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы, чтобы готовый продукт дольше хранился, был вкуснее и привлекательнее.В обеих типах диет соотношение белков, жиров и углеводов было одинаковым. Участникам доставляли готовые блюда, но размер порций и время приема пищи они выбирали сами.Результаты показали: при употреблении минимально обработанных продуктов участники теряли в среднем 1,84 кг, а на «UPF-диете» — 0,88 кг. Только в первой группе наблюдалось снижение общей жировой массы и сокращение объема висцерального жира, окружающего внутренние органы. Кроме того, у испытуемых на диете без UPF снижалась тяга к еде и желание перекусывать.Точные причины этого эффекта пока не установлены. Исследователи предполагают, что UPF легче усваиваются из-за своей текстуры и структуры, что мешает формированию чувства насыщения. Кроме того, важную роль могут играть добавки, особенности термической обработки и влияние на микробиоту кишечника.

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