Раскрыты самые полезные для печени повседневные привычки

Диетолог Сандро Ферраз заявил, что для улучшения здоровья печени необходимо выработать несколько повседневных привычек.Как пояснил Ферраз, состояние печени можно улучшить с помощью сбалансированного питания и отказа от алкогольных напитков, поскольку они приводят к циррозу. Также важно пить много воды, потому что она необходима для правильной работы всех органов. Кроме того, специалист призвал контролировать вес, чтобы избежать накопления жира в печени.По словам медика, пользу печени принесут и регулярные физические упражнения. Дополнительно Ферраз посоветовал увеличить потребление продуктов, богатых антиоксидантами. В заключение он добавил, что для профилактики болезней печени стоит ограничить в рационе насыщенные жиры, отказаться от самолечения любых заболеваний, своевременно вакцинироваться от гепатита, регулярно сдавать анализы и взять под контроль сахарный диабет при его наличии.

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