Врач рассказала о связи любви к странным запахам с психическими болезнями

Необычные предпочтения в ароматах — например, запах бензина или лака для ногтей — могут быть вполне безобидными, но иногда говорят о проблемах с психикой. Эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская рассказала , признаком каких расстройств может оказаться тяга к странным запахам.Обоняние — одно из важнейших чувств, которое способно пробудить приятные воспоминания, вызвать различные эмоции, напомнить, что пора подкрепиться, и даже предупредить об опасности. За восприятие запахов отвечает сложная обонятельная, или, по-научному, ольфакторная, система.«Сначала обонятельные клетки улавливают запах: молекулы пахучих веществ растворяются в секрете обонятельных нейронов, затем «цепляются» за их реснички. И это служит сигналом для активации чувствительных клеток», — объясняет Демьяновская.По обонятельным нервам, уточнила она, информация об аромате передается в виде биоэлектрического импульса сначала в обонятельные луковицы, а затем в обонятельное ядро, которое расположено в нижней части лобной доли головного мозга, чуть выше переносицы. Эта область имеет обширные связи с другими зонами головного мозга, корковыми и подкорковыми.«Каждый раз, когда мы чувствуем какой-то запах, в мозге происходит большая и сложная работа: одна область мозга распознает запах, другая связывает его с воспоминаниями и рождает ассоциации, третья «решает», приятный это запах или нет. Допустим, человек вдыхает аромат свежевыпеченного хлеба — мозг обрабатывает эту информацию, в итоге просыпается аппетит. А если вдохнуть резкий химический запах, рефлекторно хочется отдернуть голову, зажать нос, уйти из этого места, или на неприятный запах может сработать рвотный рефлекс», — добавила эксперт.В целом обонятельная система работает у всех одинаково и реакция на многие запахи предсказуема. Но иногда происходит сбой: различные нарушения обоняния встречаются примерно у 20% людей. Обонятельная дисфункция — один из маркеров ЛОР-заболеваний, респираторных инфекций и даже различных неврологических и психических расстройств.По словам врача, обоняние часто меняется у людей с повышенной тревожностью, паросмия встречается также при депрессии, шизофрении, истерическом расстройстве личности, биполярном аффективном расстройстве. В состоянии эмоциональной подавленности сенсорное восприятие в целом притупляется и искажается: человеку бывает сложно понять, чем пахнет, а приятные ароматы кажутся отвратительными. Так, распространенный симптом депрессии — гипосмия, снижение чувствительности к запахам.Или, наоборот, человеку вдруг начинаются нравиться какие-то резкие запахи — бензин, ацетон, лак. По одной из гипотез, такие обонятельные пристрастия — это попытка организма «встряхнуть» эмоции, вытащить психику из оцепенения. Даже небольшая, но постоянная тревожность способна вызвать нарушения обоняния, так как развитие тревоги действует на различные сенсорные анализаторы: например, могут раздражать привычные звуки и запахи.Кроме того, обонятельные галлюцинации встречаются примерно у 30–45% пациентов с шизофренией. Для этого заболевания характерны ольфакторные галлюцинации — человек чувствует запах, которого нет. Например, ему может постоянно казаться, что пахнет гнилью, чем-то другим неприятным — это называется какосмия — или он может испугаться внезапного запаха горящей проводки, хотя на самом деле все в порядке и ничем таким не пахнет. Возможно также искаженное восприятие запахов — нейтральные или приятные ароматы кажутся противными, отталкивающими.«Есть много объяснений, почему это происходит: на обоняние может влиять нарушение баланса медиаторов в головном мозге, асептическое нейровоспаление, «сломанные» связи между отделами мозга, когнитивные искажения. То есть при шизофрении мозг часто в целом неправильно воспринимает окружающий мир, человек понимает его так, как будто смотрит через разбитое стекло», — комментирует врач.Беспокоиться из-за странного восприятия запаха стоит, если изменения появились внезапно, без видимых причин, сопровождают человека постоянно и сочетаются с другими симптомами. Стоит обратиться к врачу, если человек резко изменился: стал замкнутым, апатичным, вялым или, наоборот, ведет себя резко, агрессивно. В случае с шизофренией часто к обонятельным галлюцинациям присоединяются визуальные, слуховые, сенсорные. При эпилепсии или мигрени обонятельные галлюцинации могут быть частью ауры перед очередным приступом.Стоит также знать, что появление странных пристрастий к запахом или снижение обоняния могут указывать на дефицит различных микронутриентов или беременность.«Недостаток цинка часто приводит к снижению чувствительности к запахам. Дело в том, что этот минерал входит в состав ферментов, которые участвуют в работе обонятельных рецепторов. Кроме того, он влияет на работу нейромедиаторов, которые обеспечивает нормальную передачу нервных импульсов, в том числе обонятельных. А еще желание понюхать что-то с резким запахом — бензин или ацетон — характерно для некоторых пациентов с железодефицитной анемией», — резюмирует врач.Анемия беременных также часто сопровождается паросмией, которая может сочетаться с желанием употреблять в пищу что-то несъедобное — мел, глину. Так что при отсутствии признаков психопатологии в первую очередь при тяге к странным запахам стоит исключить более безобидные причины.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки