Невролог рассказала о причинах и последствиях нейропатии

Пациенты с нейропатией часто жалуются на онемение, покалывание, жжение, слабость в руках и ногах, либо наоборот — повышенную чувствительность к прикосновениям. В некоторых случаях болевой синдром бывает настолько выраженным, что существенно ограничивает повседневную активность и нарушает сон. Об этом рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Галина Чудинская.«Нейропатия — это комплекс заболеваний. Чаще встречаются симптоматические полиневропатии, как признак того, что где-то в организме что-то работает неправильно», — объяснила врач.Чудинская подчеркнула, что нейропатия чаще всего развивается как симптом других заболеваний. Наиболее распространенной причиной является сахарный диабет, при котором длительно повышенный уровень глюкозы в крови постепенно повреждает нервные волокна, особенно в нижних конечностях. Риск развития диабетической нейропатии напрямую зависит от продолжительности заболевания и качества контроля сахара крови.Значительную роль в возникновении нейропатии играет дефицит витаминов группы В, включая тиамин, пиридоксин, цианокобаламин и фолиевую кислоту. Их недостаток может развиться при несбалансированном питании, после оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте, при хронических заболеваниях кишечника или на фоне злоупотребления алкоголем. Особое внимание врач уделила дефициту витамина В12, который проявляется онемением конечностей, нарушением походки и ухудшением когнитивных функций.Отдельно Чудинская остановилась на токсическом воздействии алкоголя на периферическую нервную систему. Даже умеренное, но регулярное употребление спиртных напитков может привести к развитию алкогольной нейропатии, особенно при сопутствующем дефиците витаминов.Среди других причин нейропатии эксперт выделила аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система атакует собственные нервные волокна, инфекционные процессы (ВИЧ, гепатит С, болезнь Лайма, опоясывающий герпес), эндокринные нарушения (гипотиреоз), а также хронические заболевания печени и почек, приводящие к накоплению токсичных метаболитов.«Особую группу составляют наследственные и аутоиммунные формы нейропатии, такие как хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия. Эти заболевания требуют специфического подхода к диагностике и лечению», — отметила специалист.Чудинская обратила внимание на связь заболевания с образом жизни. Несбалансированное питание, строгие диеты, веганство без дополнительного приема витаминов, а также чрезмерные физические нагрузки при уже имеющемся повреждении нервов могут усугублять симптомы заболевания.В заключение врач предупредила об опасности отсутствия лечения этого недуга. Постепенная потеря чувствительности может привести к тому, что пациент перестает ощущать боль, температуру и другие важные сигналы, что значительно повышает риск травм и других серьезных осложнений.

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