Разработана платформа для анализа изображений микроскопии

Интеллектуальную платформу, которая анализирует изображения микроскопии с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, разработали в Новосибирске. Она была представлена на международном конгрессе в Малайзии, сообщили в пресс-службе НГУ.«Мы были первыми, кто предложил "платформенный подход", когда пользователям предлагается готовый сервис, а не просто код. В ходе обсуждений после доклада молодые ученые-химики задавали много вопросов, интересуясь тем, как их использовать в качестве готового инструмента, при этом избегая обучения языку программирования Python. Их интересовали нейросети, при пользовании которыми не требуется навык программиста. И наша платформа как раз является именно таким продуктом», — цитирует пресс-служба доцента НГУ, старшего научного сотрудника Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН Анну Нартову.Разработанная платформа, которая была представлена в Куала-Лумпур, включает набор цифровых сервисов для автоматического анализа изображений с применением методов глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта. На платформе в свободном доступе размещены три сервиса. Один из них разработан для автоматического распознавания наночастиц на изображениях сканирующей зондовой и электронной микроскопии обученной нейронной сетью. Облачные сервисы предусматривают обучение нейронной сети на объектах пользователя, автоматическое распознавание объектов на изображениях и возможность корректировки результатов распознавания пользователем. Также они анализируют обнаруженные объекты и определяют их количество, размеры, площадь и концентрацию.«Сервисы способны работать с различными изображениями - снимками с электронных микроскопов, фотоснимками с цифровых камер (в том числе со смартфонов). Они распознают различные объекты: наночастицы, микроорганизмы, клетки, семена растений, а также более крупные объекты - животных, растения, различные детали, транспортные средства», — рассказали в пресс-службе.В вузе отметили, что при этом для работы с сервисами от пользователя не требуется владеть никакими специальными навыками программирования или разбираться в нейронных сетях. Не нужна и предварительная обработка изображения. Результаты предоставляются в виде информации обо всех обнаруженных объектах, и при необходимости пользователь может их корректировать. По данным НГУ, сейчас уже сотни исследователей со всего мира пользуются разработанными сервисами. При этом, наиболее востребованы сервисы специалистами, работающими с изображениями, полученными с использованием различных видов микроскопий.

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