Названы способы снизить риск развития рака легкого

Причиной рака легких чаще всего становится курение, однако его могут спровоцировать и другие факторы, рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. Она назвала способы снизить риск развития этого заболевания.Врач рассказала, что около 80 процентов случаев рака легких провоцирует курение. «Крайне важно отказаться от курения. Помочь в этом могут, например, терапевт, психолог, психиатр», — порекомендовала она.При этом онколог отметила, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой обычным. «Их использование тоже может приводить к развитию рака легкого. Также часто переход на вейпы рассматривается как возможный способ бросить курить, однако исследования демонстрируют, что переход на вейпы с этой целью обычно не приводит к нужному результату», — предупредила доктор.Она добавила, что фактором риска развития рака легкого также считается вдыхание пыли, содержащей асбест, никель, хром, кадмий, — контакт с ней возможен в промышленных условиях. Работникам таких предприятий онколог посоветовала применять средства индивидуальной защиты — например, респираторы.Еще одной причиной, провоцирующей это онкологическое заболевание, врач назвала некоторые хронические заболевания легких — например, хронический бронхит или хроническую обструктивную болезнь легких. «При наличии какого-либо заболевания легких рекомендуется регулярно проходить обследования и следовать рекомендациям врача», — добавила доктор.

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