Названы способы снизить риск развития рака легкого

Причиной рака легких чаще всего становится курение, однако его могут спровоцировать и другие факторы, рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. Она назвала способы снизить риск развития этого заболевания.

Врач рассказала, что около 80 процентов случаев рака легких провоцирует курение. «Крайне важно отказаться от курения. Помочь в этом могут, например, терапевт, психолог, психиатр», — порекомендовала она.

При этом онколог отметила, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой обычным. «Их использование тоже может приводить к развитию рака легкого. Также часто переход на вейпы рассматривается как возможный способ бросить курить, однако исследования демонстрируют, что переход на вейпы с этой целью обычно не приводит к нужному результату», — предупредила доктор.

Она добавила, что фактором риска развития рака легкого также считается вдыхание пыли, содержащей асбест, никель, хром, кадмий, — контакт с ней возможен в промышленных условиях. Работникам таких предприятий онколог посоветовала применять средства индивидуальной защиты — например, респираторы.

Еще одной причиной, провоцирующей это онкологическое заболевание, врач назвала некоторые хронические заболевания легких — например, хронический бронхит или хроническую обструктивную болезнь легких. «При наличии какого-либо заболевания легких рекомендуется регулярно проходить обследования и следовать рекомендациям врача», — добавила доктор.

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