Разряды в ухо во время медитации повышают осознанность

Стимуляция блуждающего нерва с помощью устройства, прикрепленного к внешнему уху, может повысить эффективность медитации на развитие сострадания, выяснили в Университетском колледже Лондона (UCL).Блуждающий нерв, связывающий мозг со всеми основными органами тела, играет важную роль в системе «отдых и переваривание» (парасимпатической), противоположной реакции «бей или беги» (симпатической). Несмотря на свое сугубо «телесное» предназначение, он, тем не менее, регулирует ряд психологических процессов, включая те, что участвуют в социальном взаимодействии и эмоциональном контроле.В исследовании, с результатами которого можно ознакомиться в журнале Psychological Medicine, приняли участие 120 здоровых добровольцев. Они занимались медитацией на развитие самосострадания. Основной группе при этом подавали безболезненный электрический импульс на козелок — небольшой хрящевой выступ перед слуховым проходом на внешнем ухе. В козелке нервные окончания проходят близко к поверхности кожи, что дает возможность неинвазивного воздействия на блуждающий нерв. Контрольной группе электрод закрепили на мочке уха, где он играл роль плацебо.Участники, которые получали стимуляцию блуждающего нерва вместе с тренировкой самосострадания, продемонстрировали его более значительное и быстрое усиление по сравнению с другими группами.Также измерялся уровень осознанности — то есть способность осознавать текущий момент и спокойно воспринимать свои мысли и чувства. Польза для осознанности накапливалась за несколько сеансов, что позволяет предположить: хотя некоторые эффекты стимуляции и тренировки проявляются сразу, другие развиваются со временем.«Мы обнаружили, что слабый электрический импульс в ухо для стимуляции блуждающего нерва может усилить преимущества некоторых техник медитации, особенно тех, что направлены на развитие самосострадания. Эти результаты показывают, как сильно технологии нейронауки могут влиять на наше отношение к себе. Сама по себе нейростимуляция не дает большого эффекта, но она может играть важную роль в поддержке медитативных практик, которые все чаще применяются для помощи людям с психическими и физическими проблемами. Медитация может быть тяжелым трудом, требующим настойчивости и самоотверженности, поэтому способ усилить и ускорить ее воздействие — важный шаг как для терапевтов, так и для пациентов», — пояснил профессор UCL Сунджив Камбодж, ведущий автор исследования.Для совершенствования методики и изучения продолжительности эффекта необходимы дальнейшие исследования. Кроме того, поскольку в этом испытании участвовали только здоровые люди, требуется дополнительная работа, чтобы выяснить, поможет ли этот подход людям с тревожностью, депрессией или травмами.Блуждающий нерв — весьма перспективная терапевтическая мишень с большим клиническим потенциалом. Другое недавнее исследование, также с участием UCL, показало, что стимуляция блуждающего нерва может улучшить физическую форму и переносимость физических нагрузок.

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