Плохой сон может привести к хронической боли, и женщины больше подвержены риску

Примерно каждый пятый человек на Земле страдает от хронической боли. И подавляющее большинство из них — до двух третей — составляют женщины. Новое исследование Ольборгского университета проливает свет на возможную причину: сон.Новое исследование показывает, что нарушения сна повышают чувствительность организма к боли, и что женщины реагируют на неё сильнее, чем мужчины. По мнению исследователей, это открывает новый и часто упускаемый из виду подход к пониманию и лечению хронической боли.«Долгие годы мы полагались на более действенную и целенаправленную медицину. Но, возможно, решение гораздо проще. Похоже, сон играет большую роль в лечении боли, чем мы считали ранее, особенно у женщин», — говорит соавтор исследования Кристиан Кьер-Стаал Петерсен.В исследовании приняли участие 59 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 45 лет. В течение трёх ночей участников будили три раза в сутки и просили выполнить небольшие задания, прежде чем они снова заснули. До и после эксперимента исследователи измеряли реакцию нервной системы на боль, и результаты оказались однозначными: даже кратковременные нарушения сна влияли как на тело, так и на разум.Это исследование — первое в своём роде, экспериментально продемонстрировавшее прямую корреляцию между нарушением сна, болевой чувствительностью и полом. Однако, по словам исследователей, оно дополняет более общую закономерность, уже наблюдаемую в исследованиях с участием сотен пациентов:«Когда мы наблюдаем одну и ту же закономерность в разных исследованиях, это подтверждает достоверность наших выводов. Все результаты указывают на то, что качество сна играет ключевую роль во многих жизненно важных функциях организма, таких как иммунная система, психологические факторы и наш образ жизни в целом», — говорит Кьер-Стаал Петерсен.Сегодня лечение хронической боли часто ограничивается тремя основными направлениями: лечебной физкультурой, лекарственной терапией и хирургическим вмешательством. Эти методы лечения эффективны для многих пациентов, но всё ещё слишком много пациентов не получают удовлетворительного лечения.«Физические упражнения могут обеспечить уменьшение боли на 20–25%, но для многих людей этого недостаточно. Самые распространённые лекарства уменьшают боль на 25%, а более сильные препараты имеют побочные эффекты, и хотя хирургическое вмешательство помогает многим, в некоторых случаях оно может ухудшить ситуацию», — объясняет Кьер-Стаал Петерсен.Поэтому, как ни странно, сон стал рассматриваться как возможный ключ к облегчению состояния. Опыт лечения депрессии и тревожности показывает, что сон необходим прежде, чем что-либо другое принесёт результаты. Депрессия, тревожность и боль тесно связаны на биологическом и клиническом уровне.По этой причине исследовательская группа в Ольборге дополнительно изучит, как методы лечения сном могут принести пользу пациентам, страдающим от боли, особенно тем, кому не помогли классические методы.«Сонная терапия вряд ли может подойти всем. Но, похоже, она действительно может помочь, особенно в сложных случаях, когда у нас нет других эффективных методов лечения», — говорит Кьер-Стаал Петерсен.

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