Женщин предупредили о симптомах аллергии на сперму

Доцент кафедры репродуктивных наук в Городском университете Манчестера Майкл Кэрролл заявил, что аллергия на сперму встречается редко, поэтому часто она не диагностируется врачами. В разговоре он назвал основные симптомы этого состояния.Как рассказал Кэрролл, при аллергии на сперму у женщин после контакта с ней могут возникнуть жжение, зуд, покраснение и отек влагалища. Однако иногда симптомы проявляются по всему телу. В этом случае аллергия на сперму приводит к появлению крапивницы, головокружения и насморка.По словам репродуктолога, если половой акт регулярно вызывает зуд, боль или дискомфорт, а презервативы при этом снижают выраженность симптомов, то стоит проконсультироваться с врачом по поводу аллергии на сперму.Кэрролл добавил, что у некоторых мужчин также может наблюдаться похожее на аллергию состояние после контакта с собственной спермой — синдром посторгазмического недомогания. Он выражается в возникновении похожих на грипп симптомов сразу же после эякуляции, заключил медик.

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