Противосудорожные и другие лекарства, которые плохо сочетаются с витамином D
Тиазидные диуретики. Одновременный их приём с витамином D может повысить уровень кальция в организме до опасного уровня. Из-за этого вы столкнётесь с тошнотой, спутанностью сознания, нарушениями сердечного ритма.
Кортикостероиды. Длительный их приём может затруднить усвоение организмом витамина D. В результате у вас может развиться дефицит кальция.
Противосудорожные препараты. Их связывают с нехваткой витамина D и снижением уровня кальция в крови.
Сердечные гликозиды. При их одновременном приёме с витамином D может сильно повыситься уровень кальция. Из-за этого у вас возникнут осложнения: серьёзные нарушения сердечного ритма.
Ингибиторы липазы. Эти препараты снижают усвоение жиров из пищи. Витамин D - жирорастворимый, поэтому принимать его нужно до или после ингибиторов липазы с интервалом не менее двух часов.
Секвестранты желчных кислот. Принимайте витамин D либо за один-четыре часа до приёма лекарства, либо через четыре-шесть часов после.
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