Некоторые овощи «могут разрушить» здоровый уровень сахара в крови: врачи
Овощи обычно называются одним из наиболее полезных продуктов питания: они богаты клетчаткой, питательными веществами и при их поедании обеспечивается тот оптимальный профиль питания, который необходим для хорошего здоровья. Но спортивный врач и нутрициолог Комова рассказала в интервью, что некоторые виды овощей могут разрушить здоровый уровень сахара в крови.
«Овощи, которые могут сделать уровень сахара в крови опасно высоким, включают картофель, горох, кукурузу, свеклу, хикаму и морковь – они изобилуют углеводами, из-за чего могут нанести ущерб здоровому уровню сахара в крови», - приводятся слова эксперта в издании Express.
Комова уточнила, что некоторые из перечисленных продуктов высоким гликемическим индексом (ГИ), означающим, что после их употребления может произойти резкий скачок концентрации сахара в крови. Иначе говоря, такие продукты очень быстро усваиваются и расщепляются организмом с последующим выделением глюкозы в кровь. Диабетикам такая пища противопоказана.
В большинстве случаев овощи обладают низким ГИ и не являются опасными в отношении уровня сахара, но из правил бывают исключения, подчеркнула эксперт. В свою очередь организация по борьбе с диабетом Diabetes UK констатирует, что овощами, которым присущ более высокий ГИ (в сравнении с другими овощами) являются
«морковь, картофель, пастернак, свекла и сладкая кукуруза».
Эксперты организации напомнили, что продукты с высоким гликемическим индексом ГИ могут стимулировать выделение организмом инсулина, из-за чего нарушаются нормальные механизмы аппетита и голода.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий