Некоторые овощи «могут разрушить» здоровый уровень сахара в крови: врачи

По словам спортивного врача Натальи Комовой, употребление некоторых овощей может оказывать негативное влияние на уровень сахара в крови, вызывать его колебания и повышение.Овощи обычно называются одним из наиболее полезных продуктов питания: они богаты клетчаткой, питательными веществами и при их поедании обеспечивается тот оптимальный профиль питания, который необходим для хорошего здоровья. Но спортивный врач и нутрициолог Комова рассказала в интервью, что некоторые виды овощей могут разрушить здоровый уровень сахара в крови.«Овощи, которые могут сделать уровень сахара в крови опасно высоким, включают картофель, горох, кукурузу, свеклу, хикаму и морковь – они изобилуют углеводами, из-за чего могут нанести ущерб здоровому уровню сахара в крови», - приводятся слова эксперта в издании Express.Комова уточнила, что некоторые из перечисленных продуктов высоким гликемическим индексом (ГИ), означающим, что после их употребления может произойти резкий скачок концентрации сахара в крови. Иначе говоря, такие продукты очень быстро усваиваются и расщепляются организмом с последующим выделением глюкозы в кровь. Диабетикам такая пища противопоказана.В большинстве случаев овощи обладают низким ГИ и не являются опасными в отношении уровня сахара, но из правил бывают исключения, подчеркнула эксперт. В свою очередь организация по борьбе с диабетом Diabetes UK констатирует, что овощами, которым присущ более высокий ГИ (в сравнении с другими овощами) являются«морковь, картофель, пастернак, свекла и сладкая кукуруза».Эксперты организации напомнили, что продукты с высоким гликемическим индексом ГИ могут стимулировать выделение организмом инсулина, из-за чего нарушаются нормальные механизмы аппетита и голода.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки