Несколько чашек чая в день эффективно снижают риск диабета

Исследование показало, что чай является эффективным натуральным средством от развития диабета 2 типа, самого распространенного варианта сахарного диабета у современных людей.Заболевание диабетом требует самого тщательного контроля над уровнем сахара в крови, чтобы избежать появления возможных осложнений. Одним из лучших способов делать это является наличие здоровых привычек, констатируют ученые.«Диабет 2 типа может быть вызван неправильным питанием, которое приводит к основному фактору риска этого заболевания – ожирению. Тем не менее, он вполне предотвратим – эффект ремиссии достигается благодаря сочетанию сбалансированного рациона и регулярных физических упражнений», - проинформировал журнал Diabetologia.Издание опубликовало результаты исследования, которые свидетельствуют, что снизит риск развития диабета эффективно помогает употребление чая. Вывод об этом был сделан после систематического обзора 19 когортных исследований с участием более миллиона человек.«Употребление как минимум четырех чашек чая в день может снизить риск развития диабета 2 типа на 17 процентов, в то время как у тех, кто выпивает от одной до трех чашек, риск снижается на 4 процента», - установили авторы работы.Ведущий автор исследования, доктор Сяин Ли заметил, что антидиабетическое действия чая может объясняться комплексным влиянием его антиканцерогенных, противовоспалительных и антиоксидантных соединений. Ученый заявил, что результаты исследования впечатляют, поскольку доказывают эффективность очень простой и доступной меры. При этом было обнаружено, что антидиабетическое действие чая у потребляющих его людей проявлялось независимо от его вида.

