Кардиолог назвал способ распознать приближающийся инфаркт миокарда
По словам врача, предвестником приближающегося инфаркта может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке. «Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца», — объяснил Вахляев.
К факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, он отнес ожирение и повышенное артериальное давление.
Вахляев подчеркнул, что с развитием современной медицины люди перестали бояться инфарктов. Однако сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам и опережают по этому показателю рак.
