Вред, а не польза: ошибки в тренировках, которые делают все

Физическая активность — благо, с этим вряд ли кто-то будет спорить, — но только при разумном подходе.Перетренированность, одержимость рельефом и игнорирование сигналов тела способны не улучшить внешний вид, а напротив — добавить усталости, тусклости волосам и кожи и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем. Фитнес-тренер Наталья Романова рассказала о распространенных ошибках, которых стоит избегать, если вы тренируетесь ради красоты, энергии и долголетия, а не ради истощения и усталости.Тренироваться на голодный желудокПопулярная идея — пустой желудок приводит к более быстрому сжиганию жира — в реальности может привести к головокружению, упадку сил и даже проблемам с гормонами.«Особенно это вредно женщинам: регулярные голодные тренировки могут сбить цикл и запустить „режим выживания“ в организме. Лучше есть легко — например, банан или йогурт за 30–40 минут до начала», — рассказывает эксперт.Кардио до изнеможения и каждый деньБесконечные пробежки, скакалка и эллипс могут дать эффектный кратковременный результат, но быстро обернутся потерей мышц, дряблой кожей и хронической усталостью. Без сил и тонуса даже худое тело не выглядит красиво. Кардио должно быть дозировано: 2–3 раза в неделю по 30–40 минут вполне достаточно, особенно если чередовать с силовыми или йогой.Полное игнорирование восстановленияНикаких выходных от спортзала, только трэш и хардкор, сон по пять часов, тренировки через боль? Добро пожаловать в мир кортизола, проблем с иммунитетом и преждевременного старения. Именно во сне и в дни отдыха формируется красивая фигура: мышцы восстанавливаются, кожа обновляется, гормоны приходят в баланс. Один-два дня отдыха в неделю — не слабость, а необходимость", — подчеркивает тренер.Отсутствие силовой нагрузкиСтрах «накачаться» и погоня за стройностью часто заставляют женщин избегать гантелей. В итоге — вес вроде ушел, но тело остается мягким, руки — дряблыми, а осанка — сутулой. Силовые тренировки придают телу очерченность, укрепляют кости, повышают метаболизм. Не нужно тягать штангу: даже упражнения с собственным весом уже творят чудеса.Зависимость от внешнего результатаТренировки становятся наказанием за еду или инструментом для «улучшения» якобы некрасивого тела. Такой подход вызывает стресс, нарушает отношения с телом и лишает удовольствия от движения. В итоге — хроническая усталость, тревожность, потеря мотивации. Лучше фокусироваться на том, как тренировки улучшают самочувствие, настроение и энергию — тогда и внешний результат будет гармоничным.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки