Врач предупредила об опасном заболевании при асимметрии живота

Синдром Кушинга — редкое, но опасное заболевание, вызванное хронически повышенным уровнем гормона кортизола. Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, как этот синдром влияет на организм и почему у пациентов меняется форма живота.«При синдроме Кушинга происходит перераспределение жира — он накапливается в области лица, шеи и верхней части живота. Одновременно мышцы брюшной стенки ослабевают из-за стероидной миопатии, вызванной избытком кортизола. В результате живот становится большим, круглым, а из-за провисания тканей пупок может визуально смещаться в сторону», — поясняет эксперт.Помимо изменений фигуры болезнь сопровождается другими симптомами — быстрым набором веса в центральных отделах тела, красными растяжками, гипертонией, мышечной слабостью и нарушениями эмоционального состояния.«Диагноз нельзя поставить только по внешним признакам. Необходимы анализы на кортизол, АКТГ, а также МРТ или КТ для выявления опухолей гипофиза или надпочечников», — подчеркивает Тананакина.Асимметрия живота может возникать и при других патологиях — грыжах, опухолях брюшной полости, асците, поэтому при подобных изменениях важно пройти обследование. Лечение синдрома Кушинга зависит от его причины: чаще всего требуется удаление опухоли гипофиза или надпочечников.После нормализации уровня кортизола жир постепенно перераспределяется, мышцы укрепляются, и форма живота может восстановиться. Однако процесс занимает месяцы, а иногда требует дополнительных мер, таких как физиотерапия или коррекция питания.Без лечения болезнь приводит к тяжелым осложнениям — гипертонии, диабету, остеопорозу и иммунодефициту.«Смещение пупка и асимметрия живота — неспецифичный, но важный признак, который может указывать на синдром Кушинга, особенно в сочетании с другими симптомами: быстрым набором веса, слабостью, растяжками, высоким давлением. Это не просто косметический дефект, а проявление серьезного гормонального нарушения», — предупредила врач.Ключ к успеху — это, добавила она, ранняя диагностика и лечение. Современная медицина позволяет не только поставить точный диагноз, но и полностью излечить заболевание в большинстве случаев.

