У людей с синдромом хронической усталости имеются ключевые генетические различия
«Наше исследование предоставило первые убедительные доказательства генетического вклада в развитие МЭ», — говорит Соня Чоудхури из благотворительной организации Action for ME в Великобритании.
В долгосрочной перспективе полученные результаты могут способствовать разработке новых диагностических средств и методов лечения МЭ/СХУ, который известен уже несколько десятилетий и характеризуется главным образом недомоганием после физической нагрузки — тяжелой и изнурительной реакцией даже на легкую физическую нагрузку.
Но уже сейчас результаты обеспечивают «обоснованность и достоверность» для людей с этим заболеванием, говорит Чоудхури. «Многие люди слышали высказывания вроде: „Я не настоящий“», — говорит она. «Они обращались к врачам, но им не верили, им говорили, что это ненастоящая болезнь».
«Это будет иметь огромное значение для пациентов», — говорит Энди Деверо-Кук, соучредитель форума «Наука для меня», который страдает этим заболеванием уже 45 лет.
В исследовании под названием DecodeME сравнивались образцы ДНК чуть более 15 500 человек с МЭ/СХУ и почти 260 000 человек без этого заболевания, все из которых были из Великобритании и имели европейское происхождение.
«Мы обнаружили восемь генетических сигналов», — говорит Крис Понтинг из Эдинбургского университета в Великобритании. Восемь задействованных участков генома значительно отличаются у людей с МЭ/СХУ, что указывает на то, что генетические варианты в этих областях способствуют риску развития этого заболевания. Эдинбургский университет объявил о результатах исследования на пресс-конференции, но они пока не опубликованы в журнале или на сервере препринтов.
В этих восьми областях команда идентифицировала 43 гена, кодирующих белки, из которых 29 выглядели особенно многообещающими. «Когда мы раскопали«В этих восьми различных генетических сигналах мы обнаруживаем гены, связанные как с иммунной, так и с нервной системой», — говорит Понтинг. «В целом, активность генов, участвующих в этих сигналах, выражена в тканях мозга. Вероятность их активности в мозге выше, чем в других местах, что указывает на участие нервной системы».
Исследователи также выявили ген RABGAP1L, связанный с иммунной системой, как вероятный фактор риска развития МЭ/СХУ. Это соответствует показаниям большинства людей с этим заболеванием, которые утверждают, что начальная инфекция, которая часто казалась лёгкой, предшествовала началу их болезни.
«Я всегда считала, что у людей с МЭ/СХУ есть что-то особенное в работе иммунной системы», — говорит Джеки Клифф из Лондонского университета Брунеля, добавляя, что это исследование — «большой шаг вперед в изучении МЭ/СХУ».
Исследование не выявило различий в генетическом риске между мужчинами и женщинами, хотя МЭ/СХУ встречается у женщин гораздо чаще. Однако группа исследователей пока не анализировала половые хромосомы X и Y.
Следующим шагом будет более подробное изучение восьми выделенных участков генома, чтобы попытаться выяснить, как генетические изменения транслируются в молекулярные и клеточные процессы у людей с МЭ/СХУ и без них. В будущем это может привести к появлению диагностических тестов и медикаментозной терапии, направленных на основные механизмы развития заболевания.
