Дети подвергаются риску сердечных заболеваний из-за долгого нахождения у экранов

Новое исследование показывает, что время, которое дети и подростки тратят на видеоигры, пролистывание страниц в социальных сетях или просмотр телевизора, может поставить под угрозу здоровье их сердца в будущем.Исследователи пишут в статье, опубликованной в Journal of the American Heart Association, что каждый дополнительный час экранного времени связан с увеличением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.«Это небольшое изменение в час, но когда время, проводимое перед экраном, достигает трех, пяти или даже шести часов в день, как мы видели у многих подростков, это составляет значительную сумму», — заявил ведущий автор исследования Дэвид Хорнер из Копенгагенского университета в Дании. «Умножьте это на всю популяцию детей, и вы увидите существенное изменение раннего кардиометаболического риска, которое может сохраниться и во взрослой жизни».Для исследования ученые объединили данные более 1000 участников двух датских исследований детского здоровья.Исследователи сообщили, что каждому ребёнку была присвоена оценка риска для здоровья сердца на основе таких факторов, как объём талии, артериальное давление, уровень «хорошего» холестерина ЛПВП, триглицеридов и сахара в крови. Родители сообщали о времени, которое дети проводили у экранов.Результаты показали, что каждый час, который ребенок или подросток проводил перед экраном, приводил к тому, что факторы риска менялись в сторону ухудшения.Исследователи добавили, что этому риску способствует режим сна ребенка.Результаты показывают, что как более короткий сон, так и более позднее засыпание усиливают связь между временем, проведенным за экраном, и риском для здоровья сердца. Дети и подростки, которые спали меньше, показали значительно более высокий риск, связанный с тем же количеством времени, проведенного перед экраном.«Примерно 12% связи между временем, проведенным перед экраном, и кардиометаболическим риском было обусловлено более короткой продолжительностью сна», — сказал Хорнер. «Эти результаты свидетельствуют о том, что недостаток сна может не только усиливать влияние экранного времени, но и быть ключевым фактором, связывающим привычки использования экранов с ранними изменениями метаболизма».Исследователи добавили, что анализ с помощью искусственного интеллекта (ИИ) показал, что в крови детей содержится набор маркеров, которые исследователи назвали «отпечатками экранного времени», которые могут предсказать, сколько времени дети проводят за экранами.«Мы также оценили, связано ли время, проведенное перед экраном, с прогнозируемым риском сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте, и обнаружили положительную тенденцию в детстве и значимую связь в подростковом возрасте», — сказал Хорнер. «Это говорит о том, что изменения метаболизма, связанные с экранами, могут быть ранними признаками долгосрочного риска для здоровья сердца».Исследователи отметили, что, поскольку это было наблюдательное исследование, оно не может доказать прямую причинно-следственную связь между временем, проведенным за экраном, и здоровьем сердца.Тем не менее, по словам Хорнера, педиатрам следует рассмотреть возможность обсуждения привычек детей в отношении экранов во время регулярных осмотров.Результаты также подчеркивают важность хорошего сна для здоровья ребёнка, отметила доктор Аманда Марма Перак, председатель Комитета по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний «Молодые сердца» Американской кардиологической ассоциации. Перак, не принимавшая участия в данном исследовании, проанализировала результаты.«Если сокращение времени, проводимого за экраном, кажется сложным, начните с того, чтобы перенести его на более раннее время и стараться ложиться спать раньше и дольше», — говорит Перак.Родители также должны быть готовы подавать хороший пример, добавила она.«Мы все пользуемся экранами, поэтому важно направлять детей, подростков и молодёжь к здоровому использованию экрана, развивая их вместе с ними», — сказала Перак. «Как родитель, вы можете показывать пример здорового использования экрана: когда его убирать, как им пользоваться, как избегать многозадачности. А по мере взросления детей будьте более откровенны, объясняя, почему вы убираете свои устройства во время ужина или в других совместных встречах».По словам Перак, также важно научить детей развлекаться без экрана и справляться с дискомфортом, возникающим из-за скуки.«Скука порождает гениальность и креативность, поэтому не беспокойтесь, когда ваши дети жалуются на скуку», — сказала Перак. «Одиночество и дискомфорт будут сопровождать их на протяжении всей жизни, поэтому сейчас самое время поддержать и научить своих детей реагировать на них здоровым образом, не прибегая к прокрутке».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки